Путин подписал закон о борьбе с борщевиком на частных землях

Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с борщевиком и другими опасными растениями. Документ вступит в силу в 2026 году. Об этом сообщило РИА Новости.

С 1 марта 2026 года землевладельцы в России будут обязаны уничтожать борщевик Сосновского и другие инвазивные растения на своих участках. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Новые правила коснутся не только частных собственников, но и организаций, использующих землю на условиях публичного сервитута — например, при строительстве дорог или ЛЭП. Бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута.

Регионы самостоятельно определят перечень опасных растений, а федеральные власти установят правила для особо охраняемых территорий. Борьбу с сорняками разрешат вести разными способами, включая биологические — например, с помощью насекомых-энтомофагов.

Ранее Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов.