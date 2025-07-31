Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий налоговым органам взыскивать долги с граждан без обращения в суд. Новые правила коснутся налогов, штрафов и пеней, если их сумма не оспаривается. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 ноября 2025 года налоговики смогут списывать долги россиян напрямую — без судебных разбирательств. Речь идет о неоспариваемых задолженностях по налогам, штрафам и пеням, если их сумма не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета.

Перед списанием ФНС обязана уведомить должника через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказное письмо. У гражданина будет возможность оспорить сумму до взыскания. Если спор возникнет, дело передадут в суд.

Взыскание будет проходить в два этапа: сначала спишут деньги со счетов и электронных кошельков, затем — наличные и имущество, за исключением предметов первой необходимости.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов.