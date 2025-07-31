Закон о штрафах за рекламу VPN-сервисов и поиск экстремистского контента в интернете вступил в силу

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. руб., а использование VPN при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые поправки в законодательство ужесточают контроль за интернет-активностью россиян. Теперь умышленный поиск экстремистских материалов или попытка получить к ним доступ караются штрафами от 5000 руб. до 500 тыс. руб. Для юридических лиц суммы вырастут до 500 тыс. руб.

Отдельно закон касается рекламы VPN-сервисов — их распространение также подпадает под санкции. Кроме того, использование таких технологий при совершении преступлений будет считаться отягчающим фактором.

Ранее сообщалось о том, что Путин подписал закон о повышении госпошлин для автовладельцев и мигрантов.