Путин простился с тем, кто строил оборону и спасал природу: последние минуты у гроба Сергея Иванова

Президент России Владимир Путин проводил в последний путь Сергея Иванова — одного из самых влиятельных государственных деятелей страны последних десятилетий. Глава государства лично прибыл на траурную церемонию, возложил цветы к гробу и провел короткую беседу с родными покойного.

Сергей Иванов оставил после себя колоссальный управленческий след. В разные годы он возглавлял Министерство обороны, работал заместителем председателя правительства, руководил Администрацией президента, а завершил карьеру в должности специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Его путь охватил без малого четверть века на высших постах — с 2001 по 2026 год.