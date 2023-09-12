Путин высказался о законе об иноагентах

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что российский закон об иноагентах гуманнее, чем в США.

«Мы никого «не гребем», наш закон – почти калька с США, но только гуманнее», – сказал президент РФ.

При этом Владимир Путин отметил, что в действующем законе об иноагентах еще много нюансов. Чтобы его усовершенствовать, регулярно вносятся изменения.

Американский закон «о регистрации иностранных агентов» был принят еще в 1938 году.