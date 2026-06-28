Путин заявил о необходимости наращивать производство и поставки ПВО

«Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить, мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, — отметил Путин. — Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, в прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями».