Путин заявил о необходимости наращивать производство и поставки ПВО
Путин: необходимо быстро нарастить производство востребованных средств ПВО
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время страна должна в первую очередь наращивать производство и поставки средств противовоздушной обороны, постоянно совершенствуя их с учетом текущих реалий. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить, мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, — отметил Путин. — Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, в прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями».
Глава государства напомнил, что все необходимые средства у российской стороны есть, вопрос заключается в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.