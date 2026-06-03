Работа мечты за 6 млн: экс-сенатор в «Черном дельфине» хотел купить место в сувенирном цехе, а получил 10 лет

Отбывающий пожизненное в оренбургской колонии «Черный дельфин» экс-сенатор Рауф Арашуков мечтал работать в сувенирном цехе. За это и другие привилегии он предлагал сотрудникам ФСИН шесть миллионов рублей. Суд признал его виновным в попытке подкупа и приговорил к дополнительным десяти годам лишения свободы и штрафу в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Арашуков пять раз встречался с начальником оперативного отдела колонии. Он предлагал ему и руководителю областного управления ФСИН взятку в размере шести миллионов рублей. В обмен на деньги экс-сенатор хотел получить ежемесячные свидания с родными, неограниченные звонки, посылки, право выбирать соседа по камере и, главное, трудоустройство в сувенирный цех. Деньги передавались через тайники.

Суд в Оренбурге рассмотрел дело о подкупе и приговорил Арашукова к десяти годам лишения свободы. Плюс штраф — 120 миллионов рублей. Отбывать наказание он будет там же, в «Черном дельфине». Пожизненный срок остается в силе, теперь к нему добавился новый. Сувенирный цех, видимо, так и останется недосягаемой мечтой.

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