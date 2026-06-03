Священник ударил жену ножом в грудь: настоятеля храма приговорили к 6,5 года

Пьяный священник взял нож и ударил жену в грудь. Воронежский суд приговорил 49-летнего настоятеля храма села Медвежье Владимира Ковальчука к 6,5 года колонии за покушение на убийство. Женщину спасли врачи, а нож отнял малолетний сын. При этом потерпевшая простила мужа, а суд учел больную мать и сына-студента на иждивении. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия разыгралась вечером 13 февраля. Ковальчук, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался с супругой в квартире, схватил нож и с размаху вонзил его лежащей на диване женщине прямо в грудь. Она успела оттолкнуть агрессора, а малолетний сын отнял нож. Жена вызвала скорую, медики спасли ей жизнь, хотя рана была опасной и квалифицировалась как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил священнослужителя к 6,5 года лишения свободы. При назначении наказания учли состояние здоровья самого Ковальчука, наличие на его иждивении престарелой матери-инвалида и сына-студента, а также мнение потерпевшей — она простила мужа. Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В пользу жены с него взыскали один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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