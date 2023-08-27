«Радовался, как ребенок»: будущий герой СВО снялся в фильме про диверсанта

Айдар Нугманов был командиром автомобильного взвода, чинил машины после работы на фронте. Кроме того, боец сам ездил на передовую и поставлял боеприпасы. Мама Айдара Алена признается, что ее сын с юности мечтал стать военным.

Пройдя большой конкурс, парень смог поступить в знаменитое Рязанское училище, где обучают десантников.

«Сын был военным с 17-ти лет и до последнего вздоха. В 2020 году он снялся в фильме «Диверсант»: съемки проходили в Калининграде, где он служил. Когда в их часть приехала киногруппа и предложила участвовать в массовке, все согласились. Им раздали форму времен ВОВ, сын выбрал роль сержанта и радовался, как ребенок», — улыбается Алена.

Когда началась СВО, Нугманов вызвался пойти добровольцем. Ушел на фронт он в начале мая, а погиб 22 июля 2022 года.

«Как написано в свидетельстве о смерти, он погиб в селе Урицкое Запорожской области. Насколько я знаю, их утром за полчаса до выезда на передовую обстреляли из проклятых «Хаймарсов». Выживших было мало, мой сын скончался в госпитале», — сокрушается мама бойца, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О гибели сына женщина узнала после того, как к ней пришли представители местной администрации и попросили сдать анализ ДНК. Только после этой процедуры месье подтвердили гибель Айдара на фронте.

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