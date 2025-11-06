Рай для активного отдыха: в Дубне построят велотрассу мечты через озеро

В Дубне в юбилейный год построят два новых участка велодорожки «Дубненская кругосветка». Первый отрезок протяженностью 2,5 км пройдет от железнодорожного вокзала «Большая Волга» до моста через Волгу.

Трасса будет проходить через озеро Керосинка, а проектировщики планируют установить аккуратные металлические мостики, вписанные в природный ландшафт.

Второй участок длиной около 3 км соединит профилакторий «Ратмино» и поселок «Кентавр». Велодорожка будет частично асфальтированной, частично покрытой гравием.

Проекты проходят экспертизу, а уже в следующем году после схода снега планируется приступить к строительству. Первые этапы «Дубненской кругосветки» — от моста до Институтской части и до Ратмино — уже пользуются популярностью среди жителей города. Здесь есть разметка, освещение, а зимой дорожки превращаются в лыжные трассы.