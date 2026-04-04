Рассаду спасет только одно: биолог объяснила, как пережить похолодание

Рассаду перед похолоданием нужно заранее укрыть, хорошо полить и обработать антистрессовыми препаратами, пишет РИА Новости со ссылкой на биолога Наталию Мацишину. По словам специалиста, главная опасность для молодых растений — не просто холод, а замерзание внутриклеточной жидкости, из-за чего ткани могут буквально разрушаться.

Самый надежный способ защиты — укрывной материал. Спанбонд или лутрасил должны лежать так, чтобы не касаться листьев: между тканью и растением нужна воздушная прослойка. Если ожидается серьезный минус, сверху можно добавить пленку, а утром обязательно приоткрыть ее. Если рассады немного, помогут и пластиковые бутылки с водой: днем они нагреваются, а ночью отдают тепло.

Дополнительно биолог советует обильно полить грядки за несколько часов до пика холода, а за 12–24 часа до похолодания опрыскать рассаду антистрессовыми средствами. За пару дней до заморозков можно дать фосфорно-калийную подкормку. В безветренную погоду иногда помогает и дым от костра: он снижает выхолаживание почвы, но этот способ работает только при правильных условиях.

