Региональный этап президентских соревнований проходит в Московской области

В Подмосковье начались Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», они пройдут на восьми спортивных базах в Люберцах, Химках и Одинцово. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что участниками «Президентских состязаний» станут 84 школьные команды, «Президентских спортивных игр» — 50 школьных сборных. Они будут соревноваться в различных видах спорта, в том числе, в баскетболе, волейболе, футболе и не только. Лучшие команды примут участие в региональном этапе.

«Соревнования проводятся с целью всестороннего развития личности, пропаганды здорового образа жизни, развития творческого потенциала, для формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, патриотического воспитания обучающихся и приобщения их к идеалам и ценностям олимпизма», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.