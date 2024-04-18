Региональный этап Всероссийского чемпионата высоких технологий стартовал в Подмосковье

Соревнования проходят на базе Раменского колледжа. В чемпионат включены компетенции, сформированные на основе наиболее развивающихся перспективных сфер, одна из них — «Системы умного дома». Так, участники в течение шести часов должны были выполнить задание по механическому монтажу электроустановки, а затем в течение часа осуществить пуско-наладочные работы.

В областном министерстве образования пожелали участникам регионального этапа чемпионата высоких технологий успехов и веры в себя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность поддержки работающих в регионе педагогов.