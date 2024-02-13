Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе прошел в Московской области

В Коломенском ГСГУ прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе, в котором приняли участи более 100 учеников, отличившихся на муниципальном этапе, и победителей и призеров регионального этапа прошлого года. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.