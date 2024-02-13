Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе прошел в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
В Коломенском ГСГУ прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе, в котором приняли участи более 100 учеников, отличившихся на муниципальном этапе, и победителей и призеров регионального этапа прошлого года. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В ведомстве уточнили, что школьникам из Коломны, Луховиц, Зарайска, Воскресенска, Бронниц, Егорьевска, Серебряных Прудов предстояло ответить на вопросы, которые касались истории предмета, литературоведения, биографии и творчества писателей.
«Школьникам необходимо проявить умение читать, понимать и анализировать текст, характеризовать визуальный ряд, связанный с литературным произведением и многое другое», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.