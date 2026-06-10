Ремонт квартиры за счет государства: юрист назвал единственный законный способ

Можно ли отремонтировать квартиру за государственный счет? Такой вопрос часто задают собственники и наниматели жилья. Как рассказал REGIONS декан юрфака Президентской академии Сергей Рубанов, единственный случай, когда бюджет оплачивает ремонт, — это жилье по договору социального найма. Все остальные рассчитывают только на компенсации и льготы.

Как отмечает эксперт, единой программы, по которой государство оплачивает ремонт квартир граждан, не существует. Но есть категории-исключения.

Например, по словам Рубанова, только наниматели жилья по договору социального найма могут рассчитывать на капитальный ремонт от муниципалитета. Текущий ремонт — обои, краска, смесители, окна — они делают за свой счет.

Собственники приватизированных квартир тоже содержат жилье самостоятельно. Исключение — капремонт общего имущества дома (крыша, фасад, лифты). Но он оплачивается из взносов самих жильцов.

Компенсации и льготы вместо ремонта

Чаще всего речь идет не о бесплатном ремонте, а о компенсации взносов на капремонт:

одинокие неработающие собственники после 70 лет получают 50% компенсации взноса, после 80 лет — 100%;

инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий — до 50%;

жители аварийных домов под снос полностью освобождаются от взносов.

Важно: сначала взнос нужно заплатить, потом государство возвращает сумму. Расчет идет по нормативной площади, так что владельцы больших квартир получат компенсацию не на всю квитанцию.

Почему отказывают

Самые частые причины — долги по взносам, отсутствие права собственности, изменение состава семьи или неполный пакет документов. За льготами можно обратиться в МФЦ, соцзащиту или через портал госуслуг Московской области.