Военный эксперт сообщил о трудностях при использовании западной техники ВСУ

Техника, переданная украинским ВС от западных стран, сильно отличается друг от друга в вопросе обслуживания и использования, что значительно усложняет ее эксплуатацию для солдат Украины. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин, его слова передает издание «Лента.ру» .

Эксперт предупредил, что к вооружению с Запада стоит относиться серьезно. Он напомнил, что изначально некоторые проблемы для российской стороны вызывали американские HIMARS, к которым, сейчас военнослужащие РФ уже смогли приспособиться. Дандыкин также отметил, что западная артиллерия имеет куда большую дальность огня, чем российская, но и эта проблема в данный момент преодолевается. Такая же ситуация была и с надводными дронами, добавил он.

Несмотря на все это, у техники с Запада имеются и свои недостатки, отметил эксперт. Он выразил мнение, что самым большим из них является неприспособленность данной техники к боевым условиям в южной части РФ и Украины. Дандыкин напомнил, что такая техника обладает другими характеристиками и комплектующими. С учетом количества различной техники, украинским солдатам сложно к ней адаптироваться, подчеркнул эксперт.

Мешает им и «разносортица», добавил он. Несмотря на стандарты НАТО, техника все же отличается от страны к стране, указал эксперт. По его мнению, это усложняет эксплуатацию и обслуживание техники, что приводит к случаям, когда она даже не доезжает до передовой, ломаясь по пути.

Ранее бывший депутат Харькова заявил, что Украина усилит удары по российской территории, если получит больше оружия.