Военный эксперт сообщил о трудностях при использовании западной техники ВСУ

Политика

Фото: [unsplash.com]

Техника, переданная украинским ВС от западных стран, сильно отличается друг от друга в вопросе обслуживания и использования, что значительно усложняет ее эксплуатацию для солдат Украины. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин, его слова передает издание «Лента.ру».

Эксперт предупредил, что к вооружению с Запада стоит относиться серьезно. Он напомнил, что изначально некоторые проблемы для российской стороны вызывали американские HIMARS, к которым, сейчас военнослужащие РФ уже смогли приспособиться. Дандыкин также отметил, что западная артиллерия имеет куда большую дальность огня, чем российская, но и эта проблема в данный момент преодолевается. Такая же ситуация была и с надводными дронами, добавил он. 

Несмотря на все это, у техники с Запада имеются и свои недостатки, отметил эксперт. Он выразил мнение, что самым большим из них является неприспособленность данной техники к боевым условиям в южной части РФ и Украины. Дандыкин напомнил, что такая техника обладает другими характеристиками и комплектующими. С учетом количества различной техники, украинским солдатам сложно к ней адаптироваться, подчеркнул эксперт. 

Мешает им и «разносортица», добавил он. Несмотря на стандарты НАТО, техника все же отличается от страны к стране, указал эксперт. По его мнению, это усложняет эксплуатацию и обслуживание техники, что приводит к случаям, когда она даже не доезжает до передовой, ломаясь по пути.

Ранее бывший депутат Харькова заявил, что Украина усилит удары по российской территории, если получит больше оружия.

Актуально
СВО
Специальная военная операция
Украина
НАТО