Роспотребнадзор создал 124 экспресс-теста: диагностика инфекции теперь занимает всего час

Роспотребнадзор представил 124 новых экспресс-теста, способных распознать опасные инфекционные заболевания всего за один час. Об этом пишет РИА Новости.

Скорость диагностики становится ключевым оружием в борьбе с инфекциями. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о разработке ведомством 124 новых быстрых тест-систем. Главное их преимущество — способность идентифицировать возбудителя болезни в течение часа.

Такая оперативность кардинально меняет подход к противодействию эпидемиям. Медики и эпидемиологи получают возможность практически мгновенно формировать управленческие решения и вводить необходимые меры, не дожидаясь результатов сутки. Такой подход позволяет локализовать вспышки заболеваний на самых ранних стадиях, предотвращая их массовое распространение. Разработка знаменует собой новый этап в развитии санитарно-эпидемиологической службы России, повышая ее готовность к быстрому ответу на биологические угрозы.

