Россиянам рассказали о самом безопасном маршруте в Крым

Крым остается в топе летних направлений, но логистика отдыха в этом сезоне требует особого внимания. Гид-экскурсовод Николай Русин рассказал интернет-изданию «Абзац» , как безопаснее добраться до полуострова — через Керчь на общественном транспорте или по Крымскому мосту на автомобиле, а также назвал города южного побережья, где сейчас относительно спокойно.

Два способа добраться, один главный принцип

Текущая обстановка внесла коррективы в туристический сезон на полуострове. Но спрос на крымское побережье остается высоким, и путешественники ищут способы добраться до моря с минимальными рисками.

Первый — поезд.

Схема движения железнодорожных составов изменилась ради безопасности. Поезда идут только до Керчи. Дальше пассажиров пересаживают на автобусы, которые довозят до любой точки Крыма. Общественный транспорт доступен по цене и охватывает весь полуостров — включая самые отдаленные достопримечательности. По словам эксперта, все обезопасили, насколько это возможно.

Второй вариант — автомобиль. Через Крымский мост. Да, там возможны очереди, но при грамотном выборе времени подъезда можно миновать долгих пробок.

Совет автопутешественникам

Тем, кто отправляется в Крым на своей машине, Русин советует взять с собой запас топлива и заранее ознакомиться с правилами провоза жидкостей. Осторожность не помешает, а запас бензина может спасти ситуацию в случае долгого стояния на подъездах.

Где безопасно: южный берег вне зоны риска

При выборе места отдыха эксперт советует смотреть в сторону южного побережья. Именно там сейчас наиболее спокойно.

«Особенно Алушта, Ялта — там относительно спокойно. Алупка сейчас тоже очень популярное направление», — отмечает собеседник.

Также в список рекомендованных локаций вошли Феодосия, Коктебель и Керчь, в которую стоит заглянуть сразу после проезда по мосту.

А вот от поездок по новым территориям Русин предостерегает: «Сейчас, конечно же, лучше не ездить, потому что это очень опасно».

Новый график движения поездов

С 10 июня в Крыму действует обновленная схема движения пассажирских поездов. Часть составов теперь курсирует только в светлое время суток — с 5 утра до 11 вечера.

Всего летом запущено 48 пар пригородных поездов и 14 пар поездов дальнего следования по 20 маршрутам. Восемь пар (по 10 маршрутам) ходят исключительно днем. Остальные шесть пар (еще по 10 маршрутам) следуют до станции Керчь-Южная.