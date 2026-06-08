Россиянин лишился 350 тысяч рублей за комментарий в соцсетях

Житель Кузбасса высказал свою позицию в социальных сетях и получил за это серьезное наказание, пишет VSE42.Ru . Прокопчанин был признан виновным в «экстремистском» комментарии, после чего суд выписал ему штраф в размере 350 тысяч рублей и на два года ограничил право публиковать что-либо в интернете. В УФССП по Кузбассу в понедельник раскрыли подробности этого дела.

Один неосторожный комментарий — и жизнь меняется. Именно такую цену заплатил житель Прокопьевска, который решил поделиться мыслями в публичном сообществе одной из соцсетей. Как уточнили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, его высказывание содержало призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей власти.

В ведомстве пояснили, что на горожанина завели административное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Суд, изучив материалы, не нашел смягчающих обстоятельств и вынес жесткий вердикт:

штраф — 350 000 рублей;

запрет на размещение любых сообщений в интернете — на два года.

Приставы провели с нарушителем профилактическую беседу и предупредили: если штраф не будет выплачен добровольно, последует замена наказания на более строгое. Эта перспектива, судя по всему, оказалась достаточным стимулом. Кузбассовец нашел сумму и полностью погасил задолженность.

Дело стало очередным напоминанием о том, что виртуальное пространство давно перестало быть зоной безнаказанности. Один комментарий, опубликованный на стене публичного паблика, вполне может превратиться в реальную финансовую проблему — и на два года лишить права голоса в сети.

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