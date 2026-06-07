Суд вынес вердикт: один клик ребенка в приложении — и мама из Москвы осталась должна маркетплейсу 139 тыс. руб.

Московский суд принял решение взыскать с маркетплейса в пользу женщины, чья полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ через мобильное приложение. Общая стоимость 102 товаров, оказавшихся в корзине, составила 139 тыс. руб. Об этом говорится в материалах суда, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

По информации агентства, кассационный суд отправил дело москвички на новое рассмотрение. Малолетний ребенок женщины случайным нажатием кнопки в приложении активировал оформление заказа на все 102 предмета, которые находились в корзине. По словам истицы, она сразу же попыталась отменить покупку, однако продавец отказал ей под тем предлогом, что товар уже был передан на сборку и отправку.

По данным издания, после того как посылка прибыла в пункт выдачи и срок ее хранения истек, маркетплейс списал денежные средства с банковской карты женщины. Более того, в ее личном кабинете образовался отрицательный баланс.

Многолетний судебный спор в итоге завершился победой потребительницы. Суд признал, что отказ продавца в отмене ошибочного заказа в период до момента фактической доставки товара в пункт выдачи является незаконным. В пользу женщины было решено взыскать стоимость заказа, компенсацию причиненного морального вреда, штраф, а также нотариальные расходы.

В своем решении судьи подчеркнули, что истица реализовала свое законное право на отказ от исполнения договора купли-продажи незамедлительно, как только обнаружила ошибку. В свою очередь, маркетплейс, отказав в этом, нарушил требования закона «О защите прав потребителей». Стоит отметить, что вынесенное решение пока не обрело законной силы и может быть обжаловано ответчиком.

«В пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что общая стоимость 102 товаров составила 139 тыс. руб.», — говорится в статье агентства.

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