Россиянка второй год пытается наказать несовершеннолетних насильников маленького сына

В Крыму женщина уже второй пытается отстоять честь своего сына, подвергшегося насилию. Об этой истории сообщил телеграм-канал «База».

Как пишет источник, два года назад в селе под Алуштой двое 12-летних братьев систематически насиловали своего четырехлетнего родственника. Подростки совершали преступления, предлагая «поиграть в футбол» или «прогуляться». Малыша выманивали в лес, кусты, на стройку, а затем угрозами заставляли молчать, обещая «поднять на смех», если он расскажет родителям о произошедшем.

Все вскрылось спустя месяц, когда мать заметила странности в поведении сына и физические недомогания. Женщина немедленно обратилась правоохранительные органы.

Следователи опросили детей, осмотрели места преступления и подтвердили факты изнасилований. Однако в возбуждении уголовного дела матери отказали из-за возраста насильников. По российскому законодательству, дети до 14 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Эта новость стала ударом для семьи: отец мальчика не смог смириться с произошедшим, а отношения с женой испортились. В итоге супруги разошлись.

Женщина осталась один на один с бедой. Уже год она водит сына по врачам: у ребенка глубокая психологическая травма и сильные проблемы со здоровьем. Все обращения в инстанции, попытки добиться хоть какой-то справедливости результатов не дают: везде лишь разводят руками, ссылаясь на возрастной барьер.

Мать с сыном были вынуждены фактически сбежать из родного села. Сейчас они пытаются начать новую жизнь в другом городе, но груз прошлого остается с ними. Женщина не теряет надежды добиться справедливости.

