Верх цинизма: украинские мошенники поблагодарили мать пропавшего ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области завершилась недельная эпопея с поисками 17-летнего Владислава. Парень, пропавший 25 февраля, найден живым и невредимым. Всю неделю он скрывался в Петербурге, выполняя требования мошенников, которые шантажировали его семью. О первой встрече с сыном и подробностях его исчезновения SPB.KP.RU рассказала мать подростка Марина.

Женщина до сих пор не может поверить, что кошмар закончился. Ночью ей позвонили полицейские и сообщили, что везут Владислава в отдел. Марина бросила все и примчалась туда раньше, чем приехала машина с сыном.

При встрече на объятия и слезы дали всего пять минут — следователям нужно было срочно приступить к допросу. За эту короткую встречу Владислав успел сказать главное: «Мам, я очень боялся».

Спасал семью ценой себя

Как выяснилось, подросток ушел из дома не случайно. За несколько месяцев до этого его младшая сестра попала в сети мошенников и перевела им крупную сумму. Теперь аферисты решили дожать семью через старшего брата. Они угрожали, что возбудят уголовное дело против сестры и всей семьи. И подросток принял удар на себя.

«Я решил, что пусть будет плохо только мне, чем всем вам», — бормотал вернувшийся юноша матери.

Владислав четко выполнил инструкции кураторов. Он перестал выходить на связь, прятался от близких, запирался в туалете для тайных разговоров по телефону. Мать сразу заподозрила неладное, но сын ничего не объяснял — просто исчез.

Операция спасения

К поискам подключились полиция, волонтеры «ЛизаАлерт» и отряда «Северо-Запад». Следователи возбудили дело по статье «Убийство», а глава СК Александр Бастрыкин лично затребовал доклад о ходе расследования.

Марина до последнего верила, что найдет сына живым. И чудо произошло.

«Случайно удалось зацепиться за какую-то «соломинку». Только благодаря ей вышли на след и нашли моего мальчика», — рассказывает женщина.

Мать мальчика призналась 360.ru, что, несмотря на внушительный рост, ее сын очень раним и теперь ему предстоит долгая реабилитация с психологами. Женщина всерьез опасается за последствия того психологического давления, под которым находился ребенок.

Марина шокирована цинизмом преступников, которые использовали детей для своих целей. По ее словам, злоумышленники даже вышли с ней на связь после случившегося. В издевательской переписке мошенники «поблагодарили» ее за такого хорошего сына, похвастались полным контролем над ним в течение двух недель и заявили о своей безнаказанности, после чего заблокировали женщину.

Сейчас Владислав дает показания. На его теле нет травм, но морально прошедшая неделя далась тяжело. Семья обещает позже вернуться с подробностями. А пока — благодарит всех, кто помогал в поисках и не дал пропасть мальчику в большом городе.

Пандемия побегов

Отметим, что история Владислава оказалась не единственной. Той же ночью в Туле нашли 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, которые тоже сбежали из дома под давлением мошенников. В прокуратуре Московской области рассказали: по инструкции «кураторов» молодые люди инсценировали собственное похищение.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошеннических программах для «обхода блокировок».