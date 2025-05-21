Российская теннисистка Калинская пробилась в ¼ финала турнира WTA

Теннисистка из России Анна Калинская сумела выйти в ¼ финала турнира WTA, который проходит во французском Страсбурге.

Во втором круге 26-летняя россиянка уверенно обыграла американку Джессику Пегулу. Третья ракетка мира потерпела поражение со счетом 4:6, 6:4, 6:2. А в следующем раунде Калинской предстоит помериться мастерством с другой представительницей Соединенных Штатов Даниэль Коллинз, занимающей 46-ю строчку рейтинга WTA.

Калинская находится на 30-м месте мирового рейтинга и не имеет в активе титулов WTA. Призовой фонд состязаний в Страсбурге, которые закончатся 24 мая, равняется €925 тыс.

Ранее стало известно о том, что на теннисном турнире в Риме до слез была доведена Россиянка Мирра Андреева. Подобным образом спортсменка отреагировала на принятое судьей спорное решение.