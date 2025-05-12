Российскую теннисистку Андрееву довели до слез несправедливостью на турнире в Риме

Россиянка Мирра Андреева не смогла сдержать слез во время матча четвертого круга турнира в Риме. Причиной стало спорное решение судьи Ямилы Халле, которая заставила спортсменку повторить розыгрыш. Инцидент произошел в начале третьего сета матча против представительницы Дании Клары Таусон.

В ключевой момент игры, когда счет был 1:1 и на подаче Андреевой было 15:0, она смогла заработать очко. Однако во время розыгрыша на стадионе внезапно включили освещение. Таусон обратилась к судье с протестом, и арбитр Халле приняла решение о повторении эпизода.

Мирра Андреева предприняла попытку обжаловать принятое решение.

«Вы понимаете, насколько смехотворно такое решение?» — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Судья не изменила своего решения, что вызвало у спортсменки слезы прямо во время матча.

В ходе матча Андреева смогла одержать победу со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Впоследствии выяснилось, что причиной включения света на корте стала техническая неполадка.

После завершения игры Мирра не стала подробно комментировать произошедшее, отметив лишь, что рада выходу в следующий этап данного турнира.

Ранее сообщалось, что представительницы Подмосковья выиграли крупный международный турнир по теннису.