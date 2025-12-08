Росстат назвал самые дорогие салаты на Новый год

Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных Росстата, салат "Оливье" стал самым дорогим среди традиционных новогодних блюд. Для приготовления этого салата на четверых потребуется 576 рублей.

Для приготовления салата "Оливье" потребуется 400 граммов варёной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного зелёного горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофельного пюре, 200 граммов варёной моркови и 100 граммов нарезанного репчатого лука.

Салат "Мимоза" занимает вторую позицию в списке, при этом его стоимость вдвое меньше, чем у "Оливье" — всего 295 рублей. Для его приготовления потребуются 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также 150 граммов лука и 150 граммов майонеза.

Следующее блюдо в меню — "Селедка под шубой". Четыре порции обойдутся в 291 рубль. Для приготовления понадобятся 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.

Самым экономичным салатом в этом году стал "Столичный", его стоимость составляет 269 рублей. Для его приготовления понадобится 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а также 100 граммов майонеза.

Ранее сообщалось о том, что новогодние салаты нужно сразу же убирать в холодильник после застолья.