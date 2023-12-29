RT: Роман Легойда убит в промежутке между 12:00 и 16:00 часами

90-летний Роман Легойда, отец бывшего пресс-секретаря патриарха РПЦ Кирилла Владимира Легойды, был убит во временном промежутке после полудня и до 16 часов дня, передает телеканал RT со ссылкой на источники в подмосковной полиции.

Ранее стало известно, что в подмосковном Видном тело 90-летнего пожилого мужчины без признаков жизни было найдено на дороге у его машины.

«Потерпевший уехал из дома днем, в районе 12:00, за хлебом и пропал. Около 16:00 его нашёл мужчина, гулявший с собакой, на обочине», — рассказал он.

В российском МВД выступили с официальным заявлением по факту убийстве Романа Легойды. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк, полицией будет сделано все для скорейшего раскрытия данного преступления.