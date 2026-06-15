Рынок аренды изменился: почему квартиры в Подмосковье месяцами не находят арендаторов

Рынок аренды жилья в Подмосковье заметно изменился: предложений стало больше, арендаторы получили возможность выбирать и торговаться. В таких условиях одна типичная ошибка собственника способна обернуться месяцами простоя и финансовыми потерями. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала риелтор Юлия Юсова.

Ещe год назад хорошая квартира находила жильцов за несколько дней. Теперь объявления висят неделями. Причина — резкий рост предложения: на рынок одновременно вышли тысячи квартир в новостройках, купленных по льготной ипотеке в 2022–2024 годах. Собственники получили ключи, завершили ремонт и начали сдавать жилье — все разом.

Спрос за этим не успел. Арендаторы по-прежнему ищут жилье, но теперь не торопятся и выбирают тщательно.

Главная ошибка

Многие собственники до сих пор ориентируются на прошлогодние цены и выставляют квартиру по желаемой, а не рыночной ставке. Итог — месяцы простоя, за которые продолжают капать коммунальные платежи.

Дополнительный фактор — на подмосковный рынок аренды начали выходить арендаторы из Китая, что открывает новые возможности для части собственников.

Подробности о том, как все-таки выгодно сдать квартиру, читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».