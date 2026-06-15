Собственники совершают одну ошибку и теряют деньги: как сдать квартиру в 2026 году

Предложений на рынке аренды жилья стало заметно больше, а арендаторы получили возможность выбирать и торговаться. В таких условиях завышенная стоимость квартиры может обернуться для собственника серьезными финансовыми потерями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риелтор Юлия Юсова.

Ситуация на рынке аренды жилья постепенно меняется. Если еще год назад хорошие квартиры находили арендаторов за несколько дней, то теперь многие объявления висят неделями и даже месяцами.

По словам эксперта, одна из главных причин — рост предложения. На рынок массово выходят квартиры в новостройках, купленные в период с 2022 по 2024 год по льготным ипотечным программам.

«Сейчас значительная часть жилых комплексов уже введена в эксплуатацию, собственники получили ключи, завершили ремонт и начали одновременно выводить квартиры на рынок аренды. В результате объем предложения вырос настолько существенно, что рынок постепенно начал переходить из состояния дефицита в более сбалансированную фазу», — пояснила Юсова.

При этом спрос не растет такими же темпами. Арендаторы по-прежнему активно ищут жилье, однако теперь у них появилось больше возможностей для выбора, поэтому уже не нужно принимать решение буквально за пару часов, отметила риелтор.

Конкуренция между собственниками усиливается, поэтому все большее значение приобретают не только цена и расположение объекта, но и его состояние. Эксперты отмечают, что даже небольшие изменения способны повысить привлекательность жилья для потенциальных арендаторов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

По словам Юсовой, многие собственники до сих пор ориентируются на цены прошлого года и совершают одну и ту же ошибку — выставляют квартиру по желаемой стоимости, а не по рыночной.

Такой подход может привести к серьезным потерям. Например, если квартира по завышенной цене простаивает несколько месяцев, владелец не только лишается арендного дохода, но и продолжает оплачивать коммунальные услуги и другие расходы на содержание жилья.

«Поэтому в большинстве случаев гораздо выгоднее немного скорректировать стоимость и начать получать деньги сразу, чем месяцами ждать арендатора по цене, которую рынок уже не готов платить. На практике простой квартиры почти всегда обходится дороже, чем разумный торг по арендной ставке», — подчеркнула эксперт.

Юсова считает, что дефицит арендного жилья постепенно уходит в прошлое. Сегодня собственникам приходится конкурировать не только качеством ремонта и расположением квартиры, но и ценой. Поэтому при определении стоимости аренды она рекомендует ориентироваться на реальные предложения конкурентов и текущий уровень спроса. На подмосковный рынок также выходят арендаторы из Китая, что может стать радужной перспективой для некоторых собственников.