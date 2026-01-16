«С 16 февраля – блинная неделя»: когда в 2026 году начнется Масленица и как будут праздновать проводы зимы?

Фото: [ Программа «Масленица в пастиле» в Музейной фабрике пастилы в Коломне/Медиасток.рф ]

В 2026 году последовательность главных весенних праздников традиционно свяжет народные гулянья и христианское торжество. Масленица, неделя проводов зимы, продлится с 16 по 22 февраля. Вслед за ней, 12 апреля, верующие отметят светлый праздник Пасхи.

Промежуток между этими событиями займет Великий пост — период духовного приготовления, который начнется 23 февраля, сразу после Прощеного воскресенья, и завершится 11 апреля. Дата Пасхи, как и каждый год, определяется по особым астрономическим правилам.

Масленица, известная в церковном уставе как Сырная седмица, — это время, когда из рациона уже исключается мясо, но еще разрешаются молочные продукты, рыба и, конечно же, главный символ праздника — блины, круглые и золотистые, как солнце.

Неделя делится на «Узкую» (понедельник-среда) и «Широкую» (четверг-воскресенье) Масленицу, когда гулянья становятся особенно массовыми. Кульминацией праздника становится Прощеное воскресенье 22 февраля, день, когда просят прощения у близких, а затем сжигают чучело Зимы.

Следующие семь недель, с 23 февраля по 11 апреля, для верующих — время строгого воздержания, молитвы и духовного очищения. Великий пост готовит христиан к главному празднику.

Завершится этот период встречей Пасхи 12 апреля. Празднование начнется с торжественного ночного богослужения и крестного хода. Традиционными атрибутами праздничного стола станут освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

