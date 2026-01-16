Лед не смоет грехи: как священник разоблачил шокирующую правду о крещенских купаниях

В преддверии праздника Крещения Господня протоиерей Ярослав Иванов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, разъяснил позицию церкви относительно традиции купания в проруби. Он подчеркнул, что массовые ледяные омовения представляют собой народный обычай, сложившийся параллельно церковной традиции, и никогда не были обязательным элементом празднования на Руси, пишет КП.

Священнослужитель указал, что суть праздника Богоявления заключается в воспоминании о крещении Иисуса Христа в реке Иордан и явлении Святой Троицы. Он также опроверг распространенное убеждение о том, что погружение в ледяную воду способно очистить человека от совершенных грехов. Для этого, по словам протоиерея, необходимы внутренние изменения в жизни, а не внешние обряды.

В Челябинске церковные власти решили не содействовать развитию этой традиции ввиду связанных с ней рисков для здоровья. Официально освященная купель (иордань) в городе будет организована только у Богоявленского монастыря. Верующим рекомендовано вместо купания посетить праздничное богослужение в храме.

Медицинские специалисты региона полностью поддержали такую позицию. Врачи предупредили, что резкое погружение в ледяную воду является экстремальным стрессом для неподготовленного организма и может привести к обострению хронических заболеваний. Особенно опасно это для детей, которых без длительной предварительной закалки категорически не следует подвергать такой процедуре.

Также протоиерей Ярослав Иванов напомнил правила обращения со святой водой, пояснив, что она освящается особым чином во время молитвы и не течет из водопроводного крана. Верующим достаточно набрать небольшое количество воды, которую следует хранить в стеклянной таре в месте, защищенном от прямого света.

