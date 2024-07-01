Губернатор Сальдо исключил распространение холеры на левый берег Днепра
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Распространение эпидемии холеры, которая в настоящее время буйствует на оккупированной киевским режимом части Херсонской области, на левый берег Днепра практически сведено к нулю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
Ранее стало известно, что в Херсоне вспышка холеры, причиной которой стали наводнение из-за подрыва ВСУ Каховской ГЭС и последовавшее за этим систематическое игнорирование Киевом санитарных норм.
Сальдо в беседе с журналистами пояснил, что распространение холерного вибриона на левый берег Днепра невозможен так как контактов с правым нет от слова совсем.
«Потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем санитарно-эпидемиологических служб и МЧС», — добавил глава Херсонской области.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о сокращении срока комендантского часа в регионе.
Напомним, 30 июня, FPV-дрон украинских боевиков атаковал машину с семьей из пяти человек в Белгородской области селе Новое. В результате вражеской атаки была убита 4-летняя девочка. Ехавшие рядом с ней в машине родители ребенка, бабушка и дедушка получили ранения и были госпитализированы.