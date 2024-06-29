В Херсонской области сократили комендантский час

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о сокращении срока комендантского часа в регионе. Об этом он написал в мессенджере.

Так, с 29 июня 2024-го года действие комендантского часа на территории региона устанавливается с 23:00 до 05:00 по московскому времени.

Отмечается, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область.

Комендантский час представляет собой ограничение свободы передвижения, установленное в определенное время суток в определенном районе или городе по решению властей в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) или для поддержания общественного порядка.

Херсонская, Запорожская области, а также территории ДНР и ЛНР стали частью России в результате референдумов, проведенных на этих территориях в сентябре 2022-го года.

ВСУ продолжают обстреливать новые регионы РФ, а также приграничные регионы страны, используя боеприпасы, поставленные Западом, а также беспилотники.

Ранее в Крыму заявили, что обстрелы ВСУ по крымскому полуострову происходят с помощью разведывательных дронов США, которые передают украинской стороне информацию.