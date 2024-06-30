В результате удара ВСУ под Белгородом погибла четырехлетняя девочка, ее родители, бабушка и дедушка пострадали

Вечером в воскресенье, 30 июня, FPV-дрон украинских боевиков атаковал машину с семьей из пяти человек в Белгородской области. Как проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в селе Новое.

По информации Гладкова, размещенной в соцсетях, в результате вражеской атаки была убита 4-летняя девочка. Ехавшие рядом с ней в машине родители ребенка, бабушка и дедушка получили ранения и были госпитализированы.

«Все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения», — написал глава региона.

Гладков добавил, что дедушка погибшей девочки сейчас находится на волосок от смерти, получив проникающее ранение брюшной полости. Он в в тяжелом состоянии и за его жизнь борются медики.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.