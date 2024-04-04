Сборная Подмосковья завоевала почти девяносто новых дипломов на олимпиаде школьников

Ученики подмосковных школ стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, астрономии и праву. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Сегодня подвели итоги заключительного этапа олимпиады школьников сразу по трем предметам. Благодаря нашим талантливым ребятам на счету Подмосковья 87 новых дипломов. Поздравляю лауреатов и их наставников, была проделана большая работа», — уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Представители Подмосковья завоевали 43 диплома на состязаниях по астрономии, которые проходили на базе московского РУДН. Еще 35 дипломов ученики получили на олимпиаде по праву, которая состоялась в Государственном университете просвещения в Мытищах, девять дипломов — в финале по экономике. В ведомстве уточнили, что всем подмосковным участникам заключительного этапа полагаются денежные призы. Победители получат по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч рублей, остальные участники — по 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.