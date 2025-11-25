«Секрет турецкого успеха»: продюсер раскрыл причину безумной популярности сериалов в России

Турецкий продюсер Джан Окан объяснил причины популярности сериалов из Турции среди российских зрителей. В интервью «Газете.Ru» он отметил , что одним из ключевых факторов стала реалистичность происходящего на экране.

Окан прибыл в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной выходу в прокат нового фильма под названием «Два мира, одно желание». Вместе с продюсером в Россию прилетела известная турецкая актриса Ханде Эрчел, знакомая зрителям по главной роли в популярном сериале «Постучись в мою дверь».

Продюсер отметил, что у турецких кинематографистов выработался особый подход к созданию телевизионного продукта. Он проявляется в тщательном выборе мест для съемок, глубокой проработке диалогов между персонажами и организации работы в студии.

Именно эта реалистичность, по мнению Окана, вносит значительный вклад в растущий интерес к турецким сериалам по всему миру, включая Россию.

