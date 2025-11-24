Популярный в СССР и Индии: современная реклама из СМИ тронула потомка легендарного режиссера

Внук легендарного индийского режиссера Раджа Капура Армаан Капур опубликовал в соцсетях трогательный пост с фотографией рекламного плаката RT , обнаруженного в метро Нью-Дели. Он был тронут рекламой, созданной СМИ с широкой аудиторией в РФ, Индии и других странах.

На постере, размещенном в поезде-музее, изображен кадр из классического фильма «Бродяга» с надписью: «Индийский шоумен, русская суперзвезда. Вся страна подпевала песне Awaara Hoon, не зная хинди».

Эта ностальгическая кампания сопровождается запуском хештега #IndoRussiaMuseum, который мгновенно взлетел на первую позицию в трендах индийской версии социальной сети X. Рекламная акция приурочена к скорому запуску телеканала RT India, запланированного на конец 2025 года, и обыгрывает исторические культурные связи между странами.

Особую символичность событию придает личная реакция потомка знаменитого режиссера, чьи фильмы в середине XX века стали мостом между советским и индийским зрителем. Песня «Awaara Hoon» из фильма «Бродяга» 1951 года действительно превратилась в СССР в народный хит — миллионы людей напевали ее, не понимая слов, но ощущая эмоциональную связь с индийским кинематографом.

