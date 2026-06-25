Сезон белых и маслят в Подмосковье: грибники делятся урожаем под Бронницами

Первый месяц лета с его изменчивой погодой — солнце сменяет дождь несколько раз на дню — даже у человека, который зашел в лес просто надышаться свежим воздухом, без грибов вернуться домой не получится. К концу июня в лесу под Бронницами вовсю собирают лисички, маслята и даже белые, причем с каждым днем урожай увеличивается. Маслята стали встречаться если пока не полянками, но уже по несколько штук. Попадаются и червивые — надо смотреть, предупреждают грибники, передает портал REGIONS .

Как отметил грибник Константин Кошелев, в лесу удалось и отдохнуть морально и физически, и собрать маслят на ужин. По его словам, сегодня не попалось ни одного мелкого гриба, а с белыми стало в два раза лучше: вместо четырех удалось взять восемь.

Традиционно самый ценный из съедобных грибов — белый, или боровик. Его мякоть на изломе не чернеет и после сушки сохраняет нарядный белый цвет. Гриб универсален в кулинарии: его можно сушить, жарить, тушить, мариновать, варить в супах и готовить соусы. Сушеные грибы часто используют для приготовления насыщенных бульонов. Но не только боровики собирают сейчас под Москвой: уже есть рыжики, подберезовики и лисички.