SHAMAN не будет масштабно праздновать свой 33-й день рождения

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) принял решение не отмечать свой 33-й день рождения 22 ноября, сообщило издание REGIONS. Вместо праздничных мероприятий он предпочел провести это время в кругу близких людей, подчеркнув, что сейчас ему не до веселья.

Артист отметил, что хочет набраться сил и получить поддержку от родных в этот непростой период. SHAMAN никогда не отмечал свои дни рождения. В 2023 году он дал два выступления в Санкт-Петербурге — 21 и 22 ноября, которые были предварительно запланированы.

Такое решение Дронов объясняет трагической утратой друга и коллеги по музыкальному цеху Антона Коробкова-Землянского, который скончался 9 ноября. У артиста он работал пресс-секретарем. Этот уход стал тяжелым ударом для SHAMAN, и он решил временно отложить концерты.

Ранее в Сеть попало видео, на котором SHAMAN разрыдался на сцене в Липецке из-за смерти Коробкова-Землянского.