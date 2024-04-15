Школьникам Подмосковья предстоит написание Всероссийских проверочных работ

В Подмосковье стартует период написания Всероссийских проверочных работ. Так, начиная с сегодняшнего дня и по семнадцатое мая школьников проверят на знание изучаемых предметов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Примечательно, что школы сами устанавливают даты написания ВПР. В четвертом классе напишут три работы: по математике, русскому языку и окружающему миру. Пятиклассники напишут работы по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники напишут по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание).

В седьмых классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор. Физика добавится к тем предметам, что и в 6-м классе. А в восьмых классах - химия. При этом предметы по выбору будут распределяться так, чтобы один из них был из общественных наук, а другой — из естественных. А школы узнают, какие предметы писать, за неделю до проведения ВПР.

Отмечается, что некоторые проверочные работы можно будет выполнить на компьютере. Это касается истории и биологии в 5-х классах, а также истории, биологии, географии и обществознания в 6-8-х классах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье.