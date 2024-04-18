Школьникам Подмосковья рассказали об образовании в Китае

Тематический урок «Образование в Китае» провели для учеников 8-11 классов из подмосковных школ, он прошел в рамках профориентационной работы на факультете иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета доцент кафедры германо-романских языков и методики их преподавания. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ходе урока перед школьниками выступил преподаватель из КНР Циэхун Гоу, в нем в режиме онлайн приняли участие школьники Луховицкой гимназии № 10 и Ступинской школы № 9. В ходе него ученикам рассказали о традиционной системе школьного образования в Китае и инновациях, которые появляются в этой сфере.

«Подобные тематические уроки являются важным средством обучения, позволяющим расширять кругозор и развивать межкультурную компетенцию учащихся», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.