Школьники из Подмосковья заняли второе место на Кубке Мира по бальным танцам

Ученики из Губернского колледжа Серпуховского округа Даниил Чаплыгин и София Черкасова получили серебряные медали и звание вице-чемпионов на международном танцевальном турнире World Cup 2024, который состоялся в городе Шэньчжэне в Китае. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что в соревнованиях приняли участие лучшие танцоры со всего мира, в том числе, из Новой Зеландии, Англии, Австралии, России, Монголии и не только. Представители Подмосковья также приняли участие в командных соревнованиях в составе сборной России. Российская команда под руководством Евгения Смагина завоевала «серебро».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.