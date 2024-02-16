Школьники из подмосковных Химок стали чемпионами мира по ментальной арифметике

Ученики Химкинской образовательной организации «Перспектива», братья Александр и Алексей Цветковы, стали чемпионами мира по ментальной арифметике. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Известно, что Чемпионат мира по быстрому счету в уме прошел в индийском городе Мумбаи, организатором которого была ассоциация PAMA Global. Всего в турнире приняли участие порядка четырехсот пятидесяти детей из пятнадцати стран.

В сборной России было пятнадцать участников в возрасте от 6 до 15 лет, включая победителей всероссийских и международных олимпиад. А братья Цветковы представляли Московскую область.

Отмечается, что ребята занимаются ментальной арифметикой уже пять лет и непрерывно совершенствуют свои навыки. Именно благодаря упорной работе и ежедневным тренировкам они смогли осуществить свою мечту и победить на мировом первенстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более семидесяти школ и детских садов откроют на территории Подмосковья в этом году.