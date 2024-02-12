Школьники Московской области получили гранты на реализацию своих проектов

Победители отборочного этапа Всероссийской конференции «Старт в инновации» из Московской области получили гранты на реализацию своих проектов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Грантовый конкурс проводили Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Фонд развития Физтех-школ, Правительство Московской области и Попечительский совет Физтех-лицея. В результате на реализацию 29 исследовательских проектов, 16 инженерных проектов и пяти проектов по технологическому предпринимательству школьники получили по 20 тысяч рублей. В марте лучших участников со всей России пригласят на финальный этап для защиты проектов, написания олимпиад и церемонии награждения. Подробности о конкурсе размещены здесь.

«Участники смогут получить дополнительные бонусы при поступлении в Физтех-лицей им. П. Л. Капицы или технические вузы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.