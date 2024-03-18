Школьники Подмосковья смогут пройти бесплатный курс по программированию
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До конца марта ученики 8-11 классов из школ Подмосковья могут направить заявку на участие в бесплатном курсе по программированию «Python — с нуля до первых проектов», его проведут в рамках проекта «Код будущего». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Курс рассчитан для начинающих, с его помощью школьники смогут научиться разрабатывать текстовые квесты и генераторы паролей, решать математические задачи, обрабатывать тексты и создавать простые проекты на Python. Записаться на курс можно здесь, потенциальным участникам также предстоит пройти вступительное испытание.
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