«Штурм отчаяния»: активисты силой взяли приют, где массово гибли собаки и кошки

В Перми зоозащитники были вынуждены пойти на крайние меры и силой проникнуть на территорию частного приюта для животных, пишет 59.ru. Поводом для штурма стала информация о массовой гибели питомцев.

Не всем активистам удалось сразу попасть внутрь: их путь пытались преградить сотрудники полиции, прибывшие на место. Однако в итоге добровольцам предоставили возможность осмотреть все помещения.

Обстановка оказалась шокирующей: в приюте были обнаружены тела свыше 30 кошек и собак. Большинство выживших животных находились в крайне истощенном, ослабленном состоянии.

Хозяйка приюта была задержана. Главной задачей волонтеров остается спасение оставшихся в живых питомцев. Ослабевших животных планируется доставить в ветеринарные клиники и частные приюты.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске кроликов выбросили из контактного зоопарка в 30-градусный мороз.