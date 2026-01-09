В Хабаровске кроликов выбросили из контактного зоопарка в 30-градусный мороз
Около двадцати декоративных кроликов выбросили на мороз в Хабаровске
В Хабаровске в тридцатиградусный мороз на улицу выбросили около двух десятков декоративных кроликов. Об этом сообщает телеграм-канал «Хабарейро. Хабаровск новости».
По словам очевидцев, животных бросили на произвол судьбы сотрудники контактного зоопарка, работавшего у колеса обозрения.
«Теперь эти кроли живут в -30 под конструкцией от аттракциона. <...> Неравнодушные люди, которые знают о них, подкидывают туда немного корма», — говорится в публикации.
Таким образом, единственной надеждой брошенных питомцев остаются случайные прохожие, которые их подкармливают.
