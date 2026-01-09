Logo

В Хабаровске кроликов выбросили из контактного зоопарка в 30-градусный мороз

Общество

В Хабаровске в тридцатиградусный мороз на улицу выбросили около двух десятков декоративных кроликов. Об этом сообщает телеграм-канал «Хабарейро. Хабаровск новости».

По словам очевидцев, животных бросили на произвол судьбы сотрудники контактного зоопарка, работавшего у колеса обозрения.

«Теперь эти кроли живут в -30 под конструкцией от аттракциона. <...> Неравнодушные люди, которые знают о них, подкидывают туда немного корма», — говорится в публикации.

Таким образом, единственной надеждой брошенных питомцев остаются случайные прохожие, которые их подкармливают.

