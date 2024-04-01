СК проверит певицу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма

Уроженку Таджикистана и певицу Манижу Сангин подозревают в оправдании терроризма после поста о задержании вероятных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на источник в Сети.

На Манижу Сангин пожаловались после поста о теракте. В нем певица осуждает жесткое задержание предполагаемых террористов, которое сравнила с «публичной пыткой».

Одним из недовольных словами Манижи оказался соучредитель Фонда охраны национального и исторического наследия Александр Карабанов. Именно он обратился в главный аппарат СК с просьбой проверить и наказать артистку по статье об оправдании терроризма. Сама знаменитость, насколько известно, не проживает на территории России.

Примечательно, что под тем самым постом Манижи отметилась и Алла Пугачева. Она принесла свои извинения.

Напомним, теракт произошел 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Вооруженная группа расстреляла людей и подожгла здание. Погибшими на данный момент числятся 144 человек, еще 551 пострадали.

Ранее сообщалось, что мигранта на Алтае отправили в СИЗО за оправдание терроризма.