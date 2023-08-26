«Слава богу, думал, не успею»: сослуживцев поразили последние слова погибающего разведчика

Когда Александр Семенов уходил на СВО, то предупредил мать: «Я тебя люблю, но не вернусь». Он чувствовал скорую смерть, а мама Ирина помнит, как проснулась от кошмара. Женщине приснилось, как сын погиб.

Ирина признается, что в тот момент гнала от себя плохие мысли и пыталась не думать об этом.

«И я даже старалась реже дышать и меньше вдыхать воздуха, все время боялась, что именно этого глотка воздуха сыну может не хватить. А через несколько дней мы узнали, что сына больше нет. Я долго не могла в это поверить. Каждую ночь стояла у окна и думала, что вот-вот Саша придет», — замечает Ирина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Александр погиб 13 марта 2022 года, правда, по документам на два дня раньше. Это произошло под Киевом в поселке Озера. Саша был старшим разведчиком-дальномерщиком, и там, на передовой, он встал в расчет.

По рассказам сослуживцев, разведчики встали к орудиям, потому что не хватало людей, а молодые ребята были без опыта, их надо было всему учить. Именно такой расчет взял на себя Саша — из молодых и неопытных ребят.

«В тот день, когда начался обстрел «Градом», сын направил своих ребят в сторону окопа. Сам последним добежал дотуда и в тот момент даже не понял, что был смертельно ранен. Как сказали товарищи, он прибежал и сказал: «Слава богу, думал, не успею», — говорит Ирина.

И все же Семенов погиб от ранений. Благодаря героизму бойца, все его сослуживцы остались живы.

Ранее мы рассказывали, как рос Александр Семенов, и что сказал, когда у него родился сын.