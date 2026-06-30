«Смешной старик» или мудрый родитель: как говорить с подростком на его языке и не испортить отношения

Подмосковный психолог Елена Морганюк в беседе с REGIONS объяснила, что молодежный сленг — это не признак деградации, а естественный этап взросления. По ее словам, каждое поколение создавало свой язык: в 1920-х говорили на уголовном арго, в 1950-х появились стиляги с их «чуваками», в 1970-х — хиппи, а сегодняшняя волна связана с интернетом. Меняются слова, но причина остается прежней — желание отделиться от взрослых и найти своих.

Психолог выделила три главные причины появления сленга. Первая — потребность обозначить границы: подросток строит собственную идентичность, и непонятный старшим язык надежно запирает эту зону. Вторая — нужда быть своим в группе сверстников, где незнание модных слов автоматически делает человека чужим. Третья — скорость и эмоциональность: короткое словечко часто передает чувства точнее литературной фразы.

Морганюк советует родителям не паниковать и не запрещать сленг, поскольку запреты разрушают доверие. Вместо этого лучше с искренним любопытством попросить подростка объяснить значение незнакомого слова. А вот пытаться неуклюже копировать их речь категорически не стоит — это превратит взрослого в «смешного старика». Важно спокойно объяснять, где такая лексика уместна, а где нет.

Отдельно психолог предупредила о тревожных маркерах. Если в речи ребенка появляются слова «соль», «скорость», «закладки», «триповать» — это сигнал возможной связи с наркотиками. Лексика вроде «поднять тему», «займ без возврата» указывает на криминальные схемы, а «разборки», «стрелки», «завалить» — на готовность к насилию. В таких случаях важно не упустить момент и обратиться к специалисту, особенно если меняется поведение. Морганюк подчеркнула, что бояться выглядеть глупо, не спросив вовремя о значении подозрительного слова, гораздо опаснее, чем сам разговор.