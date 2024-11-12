ЕС поставит Украине 1,5 млн снарядов до конца года

Евросоюз поставит ВСУ 1,5 млн снарядов до конца года, сообщил в интервью изданию «Европейская правда» представитель ЕС Жозеп Боррель.

К настоящему моменту ВСУ уже получили более 980 тысяч снарядов. Скоро это число увеличится до 1 млн.

Однако изначально планировалось достичь этой цели весной.

До конца года Украина получит более 1,5 млн боеприпасов, в том числе двусторонние поставки и поддержку со стороны Чехии.

Боррель подчеркнул, что ЕС и впредь будет снабжать Украину боеприпасами в таких же объемах, так как европейские предприятия обладают необходимой производственной мощностью.

Евросоюз продолжит поддерживать Украину, несмотря на возможные колебания в поставках оружия из США, подчеркнул Боррель. Подписанное с Украиной соглашение, остается в силе, и поддержка будет оказываться в интересах самих стран ЕС, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России.